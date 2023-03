Frühlingsausstellung im Malgrund

Satteins. Der Kunst- und Kulturclub Malgrund in Satteins trotzt dem kühlen Wetter mit bunten Farben unter dem Titel „Wir bringen dem Frühling die Farben“.

Die Mitglieder zeigen in ihrer aktuellen Frühjahrsausstellung nicht nur Werke zu den Themen Blumen, Landschaft, Architektur und Hafenansichten, sondern auch abstrakte Bilder. Eine große Vielfalt zeichnet die Ausstellung deshalb aus. Das erste Ausstellungswochenende war bereits gut besucht. Kunstinteressierte aus nah und fern besuchten die Galerie K3 am Kirchplatz 3. Am 1. und 2. April von 14 – 17 Uhr gibt es nochmals die Gelegenheit, die Werke zu bestaunen. Der Galeriezugang befindet sich auf der Rückseite des Ateliers. www.malgrund.at