Frühlingsausstellung im Gartahüsle

Die Damen der Kreativwerkstatt Gartahüsle lassen Frühlingsgefühle aufkommen.

Dornbirn. „Es blüht und gackert im und rund ums Gartahüsle“, in der Dornbirner Raiffeisenstraße. Die kleine Kreativwerkstätte von Claudia Schneider-Rella und Michaela Mayer-Mandl lädt am kommenden Freitag, 5. März 2021 zum wohl kleinsten Frühlingsmarkt in Dornbirn.

„Klein aber oho“, lautet das Motto, denn die beiden begeisterten Bastlerinnen waren in den vergangenen Wochen äußerst produktiv und der pittoreske Ausstellungsraum bietet nun eine eindrucksvolle Auswahl an selbst- und mit viel Liebe gefertigten Stücken.

„Durch die Hilfe unserer Freundin Jacqueline Bortolotti-Schäffer konnten wir doch noch einen Frühlingsmarkt realisieren. Die letzten Tage haben wir genäht, betoniert, gefilzt und gebastelt was das Zeug hält“, zeigt sich Michaela Mayer-Mandl stolz. Und so dürfen sich die Besucher am Freitag auf wunderschöne handgefertigte Dekoration rund um den Frühling, hübsche Mützen und Stirnbänder sowie originell gestaltete Hühner und Hasen freuen. „Uns hilft das Basteln in diesen herausfordernden Zeiten und wir möchten unseren Besuchern mit unseren Kreationen auch ein bisschen Freude und vor allem Frühlingsstimmung schenken“, erklärt Claudia Schneider-Rella.