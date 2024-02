Frühlings- und Sommerbasar im Ramschwagsaal

„Es muss nicht immer alles neu sein!“ Aus dieser Überzeugung heraus organisieren die Elternvereine der Volksschule sowie der Neuen Mittelschule Nenzing seit vielen Jahren Second-Hand-Basare.

Heuer findet dieser am Samstag, 24. Februar, von 9 bis 12 Uhr im Ramschwagsaal in Nenzing statt. Schnäppchenjäger kommen dabei voll auf ihre Kosten – es erwartet sie ein breites Angebot an sehr gut erhaltener Frühlings- und Sommerbekleidung für Babys und Kinder von null bis 14 Jahren, Spielsachen, Kinderwagen, Bücher, Fahrräder, Rollerblades und vieles mehr. Wer etwas verkaufen möchte, wird gebeten, sich bei Sandra Berbig (E. berbig.sandra@aon.at) zu melden, um eine Verkaufsnummer sowie wichtige Infos zum Verkauf zu erhalten.