Frühling in der Galerie

In der ART-Galerie am Hofsteig wurde die aktuelle Sonderverkaufsausstellung eröffnet.

Beim Eintreten in die Galerie in der Wolfurter Kirchstraße fällt der Blick derzeit umgehend auf die farbintensiven, leuchtenden Bilder von Ulrich Lipp. Der deutsche Maler ist mit seinen großflächigen Malereien der Hauptprotagonist der aktuellen Verkaufsausstellung in der Kunstgalerie von Familie Carmen und Werner Böhler. Die Eröffnungstage für einen Rundblick in der Galerie und Austausch mit Kunstinteressierten nutzen u.a. auch Vizebgm. Angelika Moosbrugger (Wolfurt), Bgm. Walter Moosbrugger (Bildstein), Bgm. Franz Martin (Buch), KR Walter Eberle (Wirtschaft Wolfurt), Bäckermeister Wolfgang Fitz mit Doris (Schwanenbäckerei), Markus Böhler (Raiba am Hofsteig), Werner und Inge Manahl, Buchautor Ulrich Dupree, Jürgen Stoppel und Monika Frick (Hartmann Sicherheitstechnik), Mag. Ulrich Meusburger, Philipp und Birgit Dünser, Günter und Birgit Schobel, Maria Feichter und Albert Wieland. Die Ausstellung kann noch bis 19. August besichtigt werden.