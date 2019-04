Frühjahrsputz? Ja, aber richtig: Ordnungscoach Karolin aus Frastanz erklärt wie's geht

Karolin Walch (45) aus Frastanz ist Ordnungscoach. Im VOL.AT-Interview erklärt sie, wie der Frühjahrsputz gelingt.

Den Frühjahrsputz machen nur wenige Menschen gerne. Doch zumindest einmal im Jahr ist das Großreinemachen nötig – zumindest ein bisschen. Aber wie gelingt der Frühjahrsputz? Wie findet man die nötige Motivation und wie sollte man vorgehen? Karolin Walch aus Frastanz weiß wie’s geht: Die 45-jährige ist Ordnungscoach und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Menschen dabei zu helfen sich von Unordnung und Ballast zu befreien und somit Platz für Neues zu schaffen. Wer in der warmen Jahreszeit etwas Ordnung in sein Leben und seine Wohnung bringen will, sollte nicht gleich wild drauflosputzen. Karolin Walch empfiehlt, das Haus oder die Wohnung zu allererst in Teilbereiche zu unterteilen. Für jeden Bereich soll man sich ein Ziel setzen – am besten inklusive kleinerer Belohnungen für Teilziele, etwa einer Tasse Kaffee für das Aufräumen der Küche. Zudem soll man Prioritäten setzten und sich nicht zu viel auf einmal vornehmen.