Frühjahrsputz im Göfner Ortszentrum

Aktionstag im Zeichen der Pflege der dörflichen Naturlandschaften

Göfis. Die grundlegende Idee zum langfristig und ehrenamtlich angelegten Projekt „Schauplatz Obst und Garten“ geht bereits auf das Jahr 2012 zurück, als Göfis ein Spiel – und Freiraumkonzept entwickelte. Seinerzeit wurden in Zusammenarbeit von Obst – und Gartenbauverein, dem Umweltausschuss, dem Bauhof und zahlreichen Freiwilligen, ungenutzte Freiflächen in kleinere und größere Naturoasen verwandelt. Der Lehr – und Lerngarten neben dem Bugo wurden ebenso errichtet, wie grüne Begegnungsräume inklusive Sitzmöglichkeiten, mit den Jahren kamen weitere Kleinode hinzu. Die naturnah gestalteten Flächen, die heute schon fast als selbstverständlich angesehen und weit über die Gemeindegrenzen vielfach bewundert und bestaunt werden, benötigen aber Jahr für Jahr viel freiwilliges Engagement der Beteiligten des Projekts rund um Leiter Helmut Sonderegger.

Im Rahmen eines Aktionstages wurden die Flächen nun wieder fit für den Frühling und das kommende Gartenjahr gemacht. Willi Huber und Nikolaus Peer vom Obst- und Gartenbauverein verpassten den Bäumen und Reben den Frühjahrsschnitt, Margareta Baldessari und Martha Breuss pflegten die Naturblumenbeete bei der Vereinshauswiese und Maria Malin übernahm den Sträucher- und Heckenschnitt im Schulbereich. In der Pfarrbündt bereitete Hermann Nigg den Schulgarten so weit vor, dass die Volksschüler künftig wieder ihre Beete bepflanzen können. Caroline Terzer und Bertram Sonderegger nahmen sich der Pflege der Schulwiese und Pfarrbündt und Projektleiter Sonderegger schließlich, kümmerte sich um die zahlreichen Erholungsplätze mit Bänken, die nun wieder zum Verweilen in der Frühlingsonne einladen.