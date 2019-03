Frühjahrsputz bei Sonnenschein

Herrliches Wetter beim Frastanzer Frühjahrsputz – Allerlei Unrat entsorgt

FRASTANZ Auch heuer beteiligte sich die Marktgemeinde Frastanz unter dem Motto „Saubere Umwelt braucht Dich!“ an der landesweiten Flurreinigung im Frühling. Zahlreiche Vereine, Privatpersonen und Institutionen sammelten in der Marktgemeinde und seinen Parzellen Amerlügen, Frastafeders und Fellengatter tonnenweise Müll.

Die Beteiligung der Marktgemeinde Frastanz an der landesweiten Flurreinigungsaktion konnte sich auch heuer wieder sehen lassen. Zahlreiche Vereine und Mitbürger aus den Parzellen wirkten am Frühjahrsputz aktiv mit. Besonders fleißig waren dabei auch heuer die Mitglieder der Guggamusik Schneggahüsler Frastanz, die das Frastanzer Ried säuberten und am Rande des Biotops sogar ein Fahrrad aus dem Bächlein fischten.

An der Landschaftsreinigung „Frühjahrsputz 2019“ beteiligten sich auch Bürgermeister Eugen Gabriel, Sonja Wallner, Umweltgemeinderätin Gerlinde Wiederin und E-Werke-Geschäftsführer Rainer Hartmann. Im Anschluss stärkten sich Groß und Klein bei Wienerle, Käsebroten und Getränken. Auch in Amerlügen und in Fellengatter wirkten bei sonnigem Wetter viele Teilnehmer an der landesweiten Flurreinigungsaktion mit. Neben allerlei Getränkedosen und Flaschen trat auch grober Unrat ans Tageslicht. HE