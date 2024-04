Frühjahrsmesse wird zum größten Jugendtreff Vorarlbergs

Die Junge Halle lädt mit einem bunten Programm für Jugendliche ein.

Dornbirn. Die Frühjahrsmesse SCHAU! in Dornbirn wird von Donnerstag, 4. April bis Sonntag 7. April auch ein Treffpunkt für Jugendliche und junge Erwachsene. Seit 1998 steht die Messe ganz im Zeichen der Jugend und präsentiert in der Halle 8 eine Vielzahl von Aktivitäten und Organisationen, die das pulsierende Leben der jungen Generation widerspiegeln. „Die Junge Halle ist eine besondere Plattform für die bunte Jugendarbeit und bietet einen guten Raum für Vernetzung“, freut sich Jugendstadträtin Elisabeth Edler auf ihre „erste“ Junge Halle.

Auf der Aktionsbühne haben junge Künstlerinnen und Künstler die Möglichkeit, ihre ersten Bühnenerfahrungen zu sammeln. „Tanz, Gesang, Akrobatik – alles wird möglich sein, um das Publikum zu begeistern und zu unterhalten und ein besonderes Highlight werden wieder die jungen TänzerInnen aus Oradea, die seit vielen Jahren die Junge Halle bereichern und das Publikum verzaubern“, so Soraya Bertsch, Projektverantwortliche seitens der Messe Dornbirn. „Die Junge Halle ist ein Ort der Vielfalt und des Austauschs, an dem junge Menschen aus verschiedenen Bereichen zusammenkommen, um voneinander zu lernen und gemeinsam zu wachsen“, so Bertsch weiter.

Mit den nächsten Europawahlen am Sonntag, 9. Juni informiert Jugendornbirn zusammen mit Europe Direct über diese und zeigt auf, was die Europäische Union besonders für junge Menschen macht. Die Jugendwerkstätten betreiben wieder das Messecafé in der Halle 07/08 und präsentieren ihre innovativen Produkte aus der Holzwerkstatt. Der Dornbirner Jugendklimarat ist zudem mit seiner Aktion „Klimapioniere vor den Vorhang“ vertreten und verschiedene Einrichtungen des koje-Dachverbandes zeigen ihre Leistungen. „Wir freuen uns, dass es seit 1998 gelingt, diese einzigartige Junge Halle mit einem beispielhaften Netzwerk auf die Beine zu stellen, und hoffen, dass viele Interessierte bei uns vorbeischauen“, so Jugendkoordinator Elmar Luger abschließend. Teilnehmende Jugendorganisationen sind u.a. das aha Jugendinformationszentrum, die Alpenvereinsjugend, Amazone, die Katholische Jugend und Jungschar, Muslimische Jugend Österreich, die Naturfreundejugend, die Pfadfinder und die Young Caritas. (cth)