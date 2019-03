Frühjahrskonzert mit südamerikanischem Temperament

Lateinamerikanische Chormusik und mitreißende Rhythmen dominieren beim diesjährigen Konzert des Chors St. Nikolaus und des Instrumentalensembles QUART.ART.

Fußach Die Sängerinnen und Sänger laden, zusammen mit ihrem Chorleiter Michael Jagg, zum Frühjahrskonzert, das sie zusammen mit dem Instrumentalensemble Quartart gestalten. Im Zentrum des Programms steht die „Missa Argentina“ des deutschen Komponisten Alwin Michael Schronen. Zu diesem Werk wurde der Musiker, nach seinen eigenen Worten, „durch das gütige und bescheidene Auftreten des 2013 gewählten Papstes Franziskus, Jorge Mario Bergoglio aus Argentinien, inspiriert“. Die Messe ist eine musikalische Hommage an ihn. Als Grundlage für die einzelnen Messteile dienten argentinische Volkslieder, die die Volksnähe im Allgemeinen und das Eintreten des Papstes für die armen Menschen im Besonderen ausdrücken. Für das Kyrie verwendete der Komponist ein Volkslied, das in Deutschland als „Bruder Jakob“ bekannt ist. In Argentinien wird dieses Lied mit dem Text „Fray Francisco“ gesungen, wodurch eine direkte Verbindung zu Papst Franziskus besteht. Zwei weitere Werke von Schronen werden zu hören sein sowie mitreißende Lieder aus Südamerika, wie „Pasó luego una familia“, „Canción de cuna““Huincahonal“, „To the Mothers in Brazil“, „Cantate Brasilia“ oder „Un poquito cantas“.