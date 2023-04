Frühjahrskonzert des MV Concordia mit viel Charakter

Das Publikum im vollbesetzten Reichshofsaal zeigte sich begeistert.

Unter dem Motto „Charakter“ hatte Kapellmeister Josef Eberle das beachtliche Programm zusammengestellt. Den Auftakt machte der Marsch „H.R.H The Duke of Cambridge“. Der feierliche Klang wurde dabei durch die Heroldstrompeter und Posaunisten, die sich auf der Seitengalerie des Saales postiert hatten, noch verstärkt. Ein Highlight reihte sich an das nächste, als das vierteilige Werk „Noah’s Ark“ und anschließend die sinfonische Fantasie „El Quijote“ erklangen. Vom Orchester brillant gespielt, übernahm Konzertsprecher Johannes Grabher auf mitreißende Art die Rolle des Erzählers. Auch die weiteren Stücke wie „Forrest Gump“, „Miss Saigon“ und „Batman“ begeisterten das Publikum. Josef Eberle schaffte es sichtlich und hörbar, seine Energie auf das bestens aufgestellte Orchester zu übertragen. Auch sämtliche Solisten wussten an diesem Abend zu überzeugen.