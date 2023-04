Frühjahrskonzert des MV Concordia Lustenau

Das Frühjahrskonzert des MV Concordia findet am Samstag, 15. April 2023 um 20 Uhr im Reichshofsaal statt.

Lustenau Ein anspruchsvolles Programm unter dem Motto „Charakter“ hat Kapellmeister Josef Eberle zusammengestellt. In der Einladung steht: „Für das Wort ‚Charakter‘ lassen sich mehrere Definitionen finden. So steht der Begriff für die moralisch relevanten Kompetenzen bzw. Eigenschaften eines Menschen, aber auch für eine literarische Figur, Theaterrolle und Kunstfigur. Sämtliche Definitionen treffen auch auf die Protagonisten der diesjährigen Konzertstücke zu.“

Auf dem Programm stehen „H.R.H. The Duke of Cambridge“ von Malcom Arnold (Marsch, geschrieben 1957 zum hundertjährigen Bestehen der Royal Military Music School in Kneller Hall),