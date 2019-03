Frühjahrsheimpremiere gegen starkes Sturm Graz

Mit dem Heimspiel gegen die Alterskollegen aus Sturm Graz startet die heimische Akademie in die Rückrunde der ÖFB Nachwuchsmeisterschaft.

Eine sehr schwierige Aufgabe für die Ländle-Auswahl, denn die Steirer liegen an der dritten und zweimal an der zweiten Stelle in den Altersstufen. Die Unter-18-Elf von Sturm Graz musste von allen 36 Mannschaften in den drei Kategorien als einziges Team bislang noch keine Niederlage einstecken. Vor allem die U-15 bzw. U-16-Truppe der Vorarlberger Talente rechnen sich nach der langen Winterpause aber doch Chancen auf einen Punktgewinn aus.