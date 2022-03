Frühjahrsauftakt im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen den FC Schruns

Lochau. Die Fußballfans können sich freuen, denn jetzt geht es nach der langen Winterpause auch im Stadion Hoferfeld endlich wieder los. Im ersten Heimspiel im Frühjahr empfängt der SV typico Lochau am Samstag, dem 26. März, den FC Schruns. Spielbeginn ist um 15 Uhr.

Herbstmeister und „Winterkönig“ der Vorarlbergliga! Nach einer sensationellen Herbstmeisterschaft startete eine hochmotivierte Kampfmannschaft rund um das Trainerduo Rifat Sen/Murat Coskun, Tormanntrainer Hanno Trotter, Betreuer Roland Schlattinger und Physiotherapeut Gerhard Großgasteiger mit stolzen 42 Punkten als inoffizieller Herbstmeister und gefeierter „Winterkönig“ der Vorarlbergliga als Tabellenführer ins Frühjahr. Ziel ist der Aufstieg in die VN.at-Eliteliga.

Neben Topscorer Stefan Maccani, der mit 18 Treffern die Torschützenliste in der Vorarlbergliga anführt, und dem verlässlichen Elfmeterschützen Kapitän Fabio Feldkircher wurde das Team in der Winterpause auf drei Positionen verstärkt, der SV typico Lochau wird zunehmend „brasilianisch“.

Als erster Winter-Neuzugang kam Átila Araujo Prado vom FC Balzers (Liechtenstein) zum SV typico Lochau. Mit seiner stattlichen Größe von 1,88 Meter soll er die Lücken in der Innenverteidigung schließen. Und kurz vor Beginn der Rückrunde verkündete der Verein mit André Alexandre de Barros Junior, besser bekannt als „Juninho Barros“, noch einen zweiten Neuzugang zur Stärkung der Offensiv-Abteilung. Er wechselte vom SC Al-Khaburah (Oman) ins Stadion Hoferfeld. Gesund aus Brasilien zurückgekehrt, ist nach seiner langen Verletzungspause auch der Torjäger Ygor Vieira.

Im Zuge der Nachwuchsförderung wurden mit Simon Eberle, Paris Miskakis, Nagarasa Kisanthan und Serkan Kilic vier Spieler aus der eigenen Jugend neu in den Kader der Kampfmannschaft aufgenommen.

Nach dem erfolgreichen Saison-Auftakt mit einem 1:1 in Feldkirch will das Team gegen Schruns wieder voll punkten. Da erwartet man im eigenen Stadion ein attraktives Spiel, und dies natürlich vor einem vollen Haus. Alle fußballbegeisterten Lochauer sind in diesem Sinne dazu herzlich eingeladen!