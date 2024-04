Frühjahrsauftakt im Stadion Hoferfeld: SV typico Lochau gegen den FC Höchst

Lochau. Jetzt geht es wieder los! Am Samstag, dem 6. April, empfängt der SV typico Lochau im ersten Heimspiel der Frühjahrsmeisterschaft den FC Höchst. Spielbeginn im Stadion Hoferfeld ist um 16 Uhr. Bereits um 13.30 Uhr spielt das 1b-Team gegen SPG Buch 1c.

Nach dem Auswärtsspiel zum Auftakt in Egg mit der knappen 2:1 Niederlage beginnt auch im Stadion Hoferfeld die neue Frühjahrssaison. Und die Fußballfans des SV typico Lochau können sich freuen. Denn mit Höchst (6. April), Austria Lustenau Amateure (13. April) und Nenzing (20. April) stehen nun gleich drei Heimspiele auf dem Terminkalender einer sicherlich spannenden Rückrunde in der VN.at-Eliteliga 2023/24.

Nach der sensationellen Spielsaison 2022/23 mit dem „Vizemeistertitel“ in der Vorarlbergliga und dem Aufstieg in die neue VN.at-Eliteliga zeigte sich die Lochauer Kampfmannschaft um Kapitän Fabio Feldkircher in der vergangenen Herbstmeisterschaft 2023 von der besten Seite. Nach 13 Spielen stand man am Ende auf dem ausgezeichneten 4. Tabellenplatz.