Frühform mit erstem Testsieg prolongieren

Gegen den Deutschen Underdog Berg bestreitet FC Mohren Dornbirn sein zweites Testspiel

Nur mit den derzeit neunzehn Kaderspielern und ohne einen Testspieler bestreitet FC Mohren Dornbirn am Samstag, 14 Uhr, Kunstrasenplatz Birkenwiese, sein zweites Freundschaftsspiel gegen den Zehnten der Württembergischen Verbandsliga, TSV Berg (6. Liga in Deutschland). „Wir wollen in der Testphase den nächsten wichtigen Schritt machen. Nach der guten Vorstellung gegen WSG Tirol hoffen wir diesmal auf ein positives Ergebnis. Für den Frühjahrsauftakt am 21. Februar wollen wir bestens gerüstet sein um das gesteckte Ziel Klassenerhalt zu schaffen“, sagt FC Mohren Dornbirn Trainer Markus Mader (51). Zumindest eine Halbzeit werden die zuletzt fehlenden Goalie Maximilian Lang (23) und Lukas Allgäuer (25) mit von der Partie sein. Legionär Madiu Bari (Trainingsrückstand), Franco Joppi (Angina) und Andreas Malin (Fußsohlenentzündung) fehlen im zweiten Test.