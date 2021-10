Früher Start in ein bewegtes Leben

Beim Ballzirkus in Lustenau wird schon den Kleinsten die Freude an der Bewegung vermittelt.

Beim Ballzirkus des Handballclub Lustenau (HC) lernen schon die Kleinsten den Umgang mit dem Ball.

Lustenau „Wir wollen bei den Kindern die Freude an der Bewegung wecken“, sagt Nadine Peschl vom HC Lustenau. Sie hat deshalb vor zehn Jahren gemeinsam mit Petra Mandl den Ballzirkus ins Leben gerufen. Fangen spielen, Hüpfen, sich mit Körperspannung über das Barrenreck bewegen und mit Schwung einen Purzelbaum machen. Beim Ballzirkus geht es schnell her. Jeden Freitag flitzen rund 50 Kinder für eine Stunde durch die Halle und lernen neben dem Umgang mit dem Ball auch die Freude am Sport kennen. Vier junge Trainerinnen stehen ihnen dabei zur Seite.

Großer Andrang

Das Konzept von Peschl und Mandl geht auf. Dieses Jahr haben sich 51 Kinder für den Ballzirkus angemeldet. „Damals wollten wir, dass die Kinder passen, fangen, werfen, ein Rad, den Handstand und den Purzelbaum bei uns lernen. Sie sollten fit für die Schule sein.“ Mittlerweile steht einfach der Spaß an der Bewegung im Vordergrund. „Die Kinder durften früher auf den Wiesen toben, klettern und ihre Kräfte messen. Das ist leider nicht mehr überall möglich. Deshalb dürfen sie ihren Bewegungsdrang bei uns in der Turnhalle des BG Lustenau ausleben.“ Für eine Stunde rennen sie was das Zeug hält. Kinder zwischen vier und sechs Jahren erleben beim Ballzirkus erste Fortschritte in ihren Bewegungsabläufen. An unterschiedlichen Spielestationen gibt es jede Menge Spannendes zu entdecken. Am Ende verlassen verschwitzte, aber glückliche Kinder die Turnhalle.

Nachwuchs gesichert