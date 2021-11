Früh genug hinschauen

Die OJAL Lustenau führt präventive Mobbing- und Gewalt-Workshops in allen ersten Klassen der Lustenauer Mittelschulen durch.

Lustenau „Ansätze von Mobbing entstehen meist schon in der Volksschule“, beginnt die Sozialarbeiterin Kerstin Hofer zu erzählen. Langeweile oder von eigenen Schwächen ablenken sind häufige Motive für Mobbing. Kinder finden schnell in der Klassengemeinschaft ein „schwächeres“ Glied, dass den Anfeindungen der Mitschüler standhalten muss. Sie rät betroffenen Kindern, Hilfe zu holen und die Missstände anzusprechen. „Kinder dürfen das melden. Mit petzen hat es nichts zu tun“, so Hofer. Es sei wichtig, dies von Anfang an klarzustellen. Denn oft haben Kinder Angst, ihre Klassenkameraden zu verraten.