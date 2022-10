Fruchtige Belohnung für vorbildliches Fahrverhalten

Rund 35 Kinder des Rankweiler Kindergartens Markt haben am vergangenen Freitag im Rahmen der Aktion „Apfel oder Zitrone“ das Fahrverhalten von Verkehrsteilnehmer*innen mit süßen bzw. sauren Früchten belohnt oder „bestraft“.

Begleitet von der Gemeindepolizei Rankweil ging es für die Kinder des Kindergartens Markt nach einer kurzen thematischen Einführung in die Bahnhofstraße. In der gut frequentierten 40-er-Zone nahmen die Kinder gemeinsam mit Gemeindepolizeikommandant Jürgen Schnetzer das Fahrverhalten der Verkehrsteilnehmer*innen unter die Lupe: Passt die Geschwindigkeit? Ist die Person am Lenkrad angeschnallt? Tragen Mopedfahrer*innen einen Helm? Je nach Ergebnis gab es dafür Äpfel oder Zitronen für die jeweiligen Lenker*innen.