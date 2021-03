Frostiger Saisonauftakt für Mountainbiker

Die Nachwuchsathleten des RV Dornbirn starteten erfolgreich in die Saison.

Und auch Julian Hinder schnupperte Premierenluft am Rennwochenende in Langenlois. Er fuhr sein erstes Rennen in der U23-Kategorie mit den ganz Großen (Elite) mit. 71 Spitzensportler standen am Start und Julian kam als 58ster ins Ziel. Hinder´s Eindrücke vom Rennwochenende: „Das erste Rennen der Saison ist immer durch Vorfreude, eine Art Aufgeregtheit und zu gleichem Teil Erwartungen geprägt. Es stellt den Ausgangspunkt der Saison dar – ab dem man sich konstant verbessern möchte.“