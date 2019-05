Froschkönigin frenetisch gefeiert

Große Handpuppen von Angelika Heinzle-Denifle begeisterten im Domino die Kinder

FRASTANZ So originell wie das Kinderbuch, so begeisternd auch das Puppentheater: Mit großen Handpuppen erzählten die Puppenspielerinnen Angelika Heinzle-Denifle, Johanna Kieber, Anna Egger und Barabara Dobler das Bilderbuch „Die Froschkönigin“ von Heinz Janisch. Darin verwandelt sich einmal nicht der Frosch in eine Jungfrau, sondern die Prinzessin in einen Frosch, um das Leben vergnügt im Teich zu verbringen.

Frosch mit Krone

„Es war einmal eine Prinzessin, die fühlte sich sehr unglücklich“, leitete Heinzle das heitere Puppenspiel im randvoll besetzten Domino ein. „Ich will nicht länger allein im großen Schloss wohnen. Ich will nicht länger allein im breiten Bett schlafen. Ich will einen Prinzen. Eine echte Prinzessin braucht einen Prinzen!“, klagte die Prinzessin. Aber Prinzen waren selten geworden. Eiligst sendete sie einen Brief an den letzten Prinzen, um zu ihr zu kommen, sie zu heiraten und von der Langeweile zu befreien. Doch dann tauchte ein Frosch mit Krone auf und plötzlich kam alles ganz anders. Bereits kurze Zeit später verwandelte sich die Prinzessin in eine schöne Fröschin, welche den Frosch heiratete und das Schloss gegen den Tümpel eintauschte.

Kinder aktiv dabei