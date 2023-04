Frontalkollision zwischen Pkw und Moped in Feldkirch - 15-Jähriger verletzt

Ein 15-jähriger Mopedfahrer wurde bei einer Frontalkollision mit einem Pkw verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Sonntag, 23.04.2023, gegen 16.45 Uhr, fuhr ein 48 Jahre alter Mann mit seiner Autorikscha über die Neue Freschnerstraße in Richtung Oberfresch. Zur gleichen Zeit fuhr ein 63-Jähriger mit seinem Pkw hinter der Autorikscha ebenfalls auf der Neue Freschnerstraße in Richtung Oberfresch.