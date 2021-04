Frontalkollision nach Verfolgungsjagd in Dornbirn

Ein 16-Jähriger - mit seinem Kollegen (19) auf dem Beifahrersitz - lieferte sich am Samstag eine wilde Verfolgungsjagd durch Dornbirn, die in mit einem Unfall endete.

Mit 74 Stundenkilometer - anstatt der erlaubten 40 km/h - wurden die zwei Jugendlichen im Bereich der Färbergasse in Dornbirn "geblitzt", wo die Stadtpolizei mit einem mobilen Radarfahrzeug kontrollierte. Einen daraufhin erfolgten Anhalteversuch der Polizei missachteten die beiden jungen Raser und flüchteten mit weit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Dornbirner Innenstadt. Die Polizei schreibt in ihrem Bericht: "In äußerst riskanten Fahr- und Überholmanövern fuhren sie durch die zu diesem Zeitpunkt stark frequentierte Innenstadt von Dornbirn, zeitweise mit einer Geschwindigkeit von über 100 km/h durch die Begegnungszone in der Jahngasse (erlaubte 20 km/h)."