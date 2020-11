Frontalkollision in Götzis: Zwei Personen verletzt

Götzis - Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw sind am Freitag zwei Fahrzeuglenker unbestimmten Grades verletzt worden.

Am Freitagnachmittag lenkte ein 69-jähriger Mann aus Rankweil seinen Pkw auf der Montfortstraße von Klaus kommend in Richtung Götzis. Auf Höhe der Pfarrkirche St. Arbogast wollte er nach links in Richtung Bildungshaus Arbogast abbiegen. Zur gleichen Zeit lenkte eine 56-jährige Frau aus Weiler ihren Pkw ebenfalls auf der Montfortstraße von Götzis kommend in Richtung Klaus.