Frohes Musizieren der Rheintalischen Musikschule

250 Besucher erlebten im Freudenhaus einen gelungenen Jahresabschluss

Lustenau Da wurde musiziert, getanzt und gesungen und die aufmerksamen Zuhörer erfreuten sich an verschiedensten Musikstilrichtungen und Mitwirkenden aller Altersgruppen. Bei ihrer Begrüßung betonte Direktorin Doris Glatter-Götz, dass bewusst auf die Ankündigung „Konzert“ verzichtet wurde, denn infolge des Corona-Lockdowns fehlte die „Konzertpolitur“. Ein starkes „Wir-Gefühl“ sollte das Motto dieses Abends sein, denn während der letzten Monate wurde vielen bewusst, wie notwendig der persönliche Kontakt unter uns allen ist. Aus diesem Grund, und auch, um zu zeigen, dass zwischen der Musikschule und anderen Vereinen ein gegenseitiges Geben und Nehmen besteht, wurden für die Veranstaltung auch Gastgruppen eingeladen. So gab es Auftritte der Schuhplattler der Trachtengruppe Lustenau (Leitung Matthias Ortner) und von Tänzerinnen der Musikschule Dornbirn, die sich „Movers“ nennen. Deren Leiterin Anne Thaeter wird demnächst an der Rheintalischen Musikschule ebenfalls Tanz unterrichten.