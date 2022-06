Fröhliches Schulfest der Volksschule Lustenau Rheindorf

Rund um das Schulgebäude wurde getanzt, gefeiert, gesungen und gespielt.

Lustenau Endlich wieder einmal mit allen zusammenkommen – Schulkinder, Eltern und Lehrpersonen freuten sich gleichermaßen, unter freiem Himmel ein schönes Fest feiern zu können. Und der Elternverein mit Stefanie Grabher an der Spitze hatte sich einiges einfallen lassen, damit alle auf ihre Kosten kamen.

Da gab es eine lange Theke mit allem, was das Herz begehrt: Von Chicken-Nuggets über Pommes, bis zu feinsten Kuchen und Süßigkeiten sowie Getränken aller Art. Und hinter dem Schulgebäude lockte sogar „Tante Schnuggis Eisstand“ die Schleckermäuler. Die Jugendmusik des MV Concordia spielte auf und brachte die Gäste gleich in die richtige Stimmung. Ein großer Einsatzwagen der Lustenauer Feuerwehr lud zum Probesitzen und Besichtigen ein und manche Mädchen und Jungen versuchten sich beim Zielen mit der Feuerwehrspritze. Unzählige Tombolalose wurden verkauft, denn schließlich gab es allerhand Preise zu gewinnen. Den 1. Preis in Form eines Tablets gewannen die beiden Brüder Theo und Oskar, die sich sehr darüber freuten.