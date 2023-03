Fröhlicher Damenbesuch im Radiomuseum

Die aktiven Frauen der Lustenauer und Thüringer „Seniorentanzgruppen“ feierten den Abschluss ihrer Frühjahrstreffen.

Lustenau „Es gibt Millionen von Sternen“ – ein alter Schlager aus einem ebenso alten Plattenspieler animierte die tanzfreudigen Frauen sofort zum Mitsingen. Nach ihrem letzten Tanznachmittag im Pfarrcenter und einer Einkehr im Bärenstadl besuchten sie Rauchs Radiomuseum in der Hofsteigstraße. Viele von ihnen kannten das Museum mit seinen unzähligen Radiogeräten und Grammophonen aus der Zeit von 1915 bis 1970 noch nicht. Umso mehr staunten sie über die großartige Vielfalt und die attraktiven Einzelstücke unter den gesammelten Preziosen.

Zu diesem besonderen Abschlussfest stieß eine Gruppe von sieben Frauen, die beim Seniorentanz am Thüringerberg teilnehmen, zu den Lustenauer Kolleginnen. Geleitet werden die Tanzkurse von der ausgebildeten Tanztrainerin Rosmarie Pühringer. Die bewegungsfreudigen Seniorinnen treffen sich zehnmal im Frühjahr und an zehn Nachmittagen im Herbst. „Es tut uns einfach gut, die Bewegung, das Zusammensein, und vor allem werden wir auch geistig gefordert, denn wir müssen uns viele Tanzschritte merken“, erzählen die Frauen begeistert. Getanzt wird zu Musik aus aller Welt und das Angebot ist breit gefächert. Da gibt es Kreistänze, Paartänze, Round-Squaredance oder Linedance, auch Volkstänze sind dabei. Und wie klang es im Radiomuseum, in dem sich die Tänzerinnen augenscheinlich wohl fühlten: „Aber dich gibt’s nur einmal für mich!“