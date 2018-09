Fröhliche Oldtimerfreunde

„Alls was fahrt“ war das Motto in Zwischenwasser.

Zwischenwasser. Unbedarfte Besucher des sonntäglichen, sonst so ruhigen Zwischenwasser merkten nicht nur an der gesperrten Hauptstraße, dass heute alles etwas anders läuft. Bereits aus der weiter Entfernung war das Knattern, Brummen und Summen alter Motoren unterschiedlichster Gefährte zu hören, zudem bewegten sich aus allen Richtungen des Landes insgesamt 250 Oldtimerfreunde mit ihren über viele Stunden restaurierten und liebevoll herausgeputzten Fahrzeugen in den Ortskern von Muntlix. Geladen war so ziemlich allen möglichen Arten von motorisierten älteren Gefährten: Autos, Traktoren, Motorräder, Mopeds, sogar einige historische Fahrräder mischten sich in die Menge. Vor Ort schlugen sich die Oldtimerfreunde Zwischenwasser rund um Obmann Johannes Welte und seinem Team ins Zeug. Perfekt funktionierte auch die Zusammenarbeit mit den anderen Dorfvereinen. Mangels eines Pächters im Frödischsaal, übernahm der Männerchor Muntlix die Bewirtung, Modellbauclub und die Modellbaufreunde Oberland zeigten im Rahmen des Fests ihre Künste. Von der guten Stimmung und der Veranstaltung selbst ein Bild machte sich dann auch Bürgermeister Kilian Tschabrun. Die Lehrlingswerkstätte der Firma Mahle König Rankweil präsentierten stolz ihr selbst gebautes Rennmofa. Während die Eltern sich beim Frühschoppen vergnügten, zog es die Kinder dann zur historischen Museumsbahn um mehr als nur eine Runde um den Frödischsaal zu drehen.