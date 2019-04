Fröhliche Firstfeier am Saminapark

Rohbau fertiggestellt und Richtbaum aufgestellt: Saminapark im Zeitplan

FRASTANZ Am Wochenende feierten die Bauherren mit den künftigen Bewohnern und Geschäftsinhabern des Saminaparks fröhlich eine gemeinsame Firstfeier. Der Rohbau ist fertig und nach alter Sitte wurde auf dem Dach ein Richtbaum errichtet.

Markus Prünster (Raiba im Walgau) und Rainer Hartmann (E-Werke Frastanz) weckten als Geschäftsführer der Saminapark Projekte GmbH die Vorfreude auf die baldige Eröffnung des Wohn- und Geschäftszentrums im Herzen von Frastanz. Besonderer Dank ging an alle Handwerker und an die Marktgemeinde für die einstimmige Zustimmung zur Errichtung des Saminaparks im Herzen von Frastanz.

Miet- und Eigentumswohnungen bieten durch ihre zentrale Lage zahlreiche Vorteile, Nahversorger, Schulen, Ärzte und Bushaltestellen stehen in fußläufiger Nähe bereit. Das Appartementhotel im Saminapark soll Urlaubern und Geschäftsreisenden ein entspanntes Wohnen und Übernachten im Zentrum der Marktgemeinde ermöglichen. Übrigens zieht auch der Polizeiposten von Frastanz in den neuen Saminapark ein.

An der Firstfeier am Saminapark nahmen auch Bürgermeister Mag. Eugen Gabriel, Projektleiter Mag. Günther Ammann von Panorama Wohnbau sowie Bauleiter Ing. Armin Thoma von CUBO Architektur & Baumanagement teil. Ebenso waren mehrere Gemeinderäte sowie Philipp Tomaselli und Bürgermeister Anton Mähr aus Schnifis mit von der Partie. Insgesamt investiert die Saminapark Projekte GmbH für die Errichtung des neuen Saminarparks im Herzen von Frastanz über 11 Millionen Euro. Die Eröffnung soll am 07. September 2019 stattfinden.