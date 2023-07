Fröhlich, selig, frisch und frei am 20. Juli 2023, um 19.00 Uhr

Willkommen in den Gärten von Vauxhall: DER Treffpunkt schlechthin im London des 18. Jahrhunderts Ein Sommerabend in den Londoner Gärten…

Am Südufer der Themse gelegen, mit Blumenbeeten und grünen Alleen die zum Flanieren einluden, verstreuten Pavillons, feinen Kaffee- und Teehäusern und mehreren Freiluftbühnen wurden hier bekannte Opernarien und Kantaten zum Besten gegeben. Klatsch und Tratsch waren an der Tagesordnung und wenn man Glück hatte, konnte man Ballonfahrern beim Aufstieg beobachten, oder bei besonderen Anlässen ein fulminantes Feuerwerk bestaunen. Für jeden der Kunst, Literatur, Tanz, Theater und Musik liebte, war hier etwas dabei, musikalische Unterhaltung wurde auf höchstem Niveau geboten und Georg Friedrich Händel war so populär, dass ihm zu Ehren sogar eine Statue in Lebensgröße aufgestellt wurde.