Fröhlich musiziert, edlen Wein gustiert

Die Tostner Floriani luden bei erlesenen Weinen und kulinarischen Köstlichkeiten wieder zum beliebten Herbstfest ein. Bei bezaubernder Blasmusik und deftiger Jause kam schnell Freude auf.

FELDKIRCH Ziervoll geschmückte Tische verwandelten die Turnhalle der Volksschule wieder einmal in ein rauschendes Festzelt mit gemütlichem Gastgartenflair. Gemütliche Weinlauben luden zur Degustation edler Tropfen aus dem Burgenland, Niederösterreich und weiteren Weinregionen ein. Für Bierfreunde standen an der Bierbar verschiedene Biere bereit. Dazu wurden sowohl Wurst- und Käsebrote, Jausenteller sowie auch köstliche Kuchen serviert. Die Feuerwehr Tosters freute sich über zahlreiche Besucher auf der beliebten Veranstaltung mit toller Stimmung so wie in den vergangenen Jahren.