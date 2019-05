FRK Tänzer tanzten sich an die Spitze

Große Erfolge der FRK Dance School & Academy Dornbirn und Feldkirch beim „City Pool Beatz“ 2019.

Die FRK Dance School ging mit gleich 19 Crews an den Start. In allen drei Kategorien belegten die Tänzer der FRK sensationelle Plätze. In der Kategorie Juniors, bei der 17 Crews am Start waren, gingen sogar Platz eins, zwei und drei an die FRK Dance School.

Für die „BIG Crew“ aus Feldkirch war es der erste Contest und sie konnten sich gleich an die Spitze vortanzen. „Auch an die restlichen FRK-Crews Tribe Vibe – the Superiorz – Raritie Crew – Letage – Cool Kidz – Beatmasters – Black Jack – Chicken Xprez – Whiz Squad – unique Edition- Fav Flaves – Funky Skippers – Funkes Up Generation Gratulation für die tollen Leistungen!”, so FRK-Präsidentin Ingeborg Peter. Weitere Glückwünsche gab es für die Cypher Kingz and Queens (Niyazi, Sheep, Tricky, Jemima) die zu den besten 10 Tänzern des Abends gekürt worden sind. „Das City Pool Beatz war wieder ein mega Event und eine großartige Plattform für alle Tanzbegeisterten in der Hip Hop Szene“, so Ingeborg Peter abschließend.