Frittieröl entzündet: Zwei Prsonen im Krankenhaus

Brennende Frittieröl machte am Sonntag eine Wohnung in Götzis vorübergehend unbewohnbar.

Am Sonntag, den 13.6.2021, gegen 20 Uhr erhitzten ein 26-jähriger Mann und eine 24-jährige Frau in der Küche ihrer Wohnung in Götzis einen Kochtopf mit Frittieröl. In einem unbeobachteten Moment entzündete sich das heiße Öl. Der Mann konnte den brennenden Kochtopf noch von der Herdplatte nehmen und auf den Fußboden der Küche stellen. Danach verließ er mit seiner Frau die Wohnung und alarmierte die Feuerwehr. Die Feuerwehr Götzis konnte den Brand rasch löschen.