Fritteuse in Flammen: Brand in Dornbirner Restaurant

In einem Restaurant in Dornbirn ist am frühen Montagmorgen ein Brand ausgebrochen.

Der 43-jährige Inhaber hatte gegen 5 Uhr vier Fritteusen eingeschaltet. Eine halbe Stunde später schaltete er sie laut Polizei angeblich wieder aus. Wenig später stellte der Mann Rauch und Feuer im Bereich der Fritteusen fest. Er versuchte die Flammen mit einem Feuerlöscher zu löschen, was ihm jedoch nicht gelang. Die Feuerwehr wurde dem Brand schließlich Herr.

Der Inhaber hatte zuvor mit seiner Familie, die oberhalb des Lokals wohnte, das Gebäude verlassen. Der 43-Jährige wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Durch das Feuer wurde der Restaurantbereich beschädigt. Die Höhe des Schadens war vorerst unklar.