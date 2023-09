Friseursalon spendet zum Jubiläum für Leukämiehilfe

Am Dienstag wird der Friseursalon "Figolant" in Egg ein Jahr alt. Zum Geburtstag gibt es einen "Charity Cut" für "Geben für Leben".

Der Friseursalon " Figolant " in Egg im Bregenzerwald feiert seinen ersten Geburtstag. Bei der Jubiläumsparty am Dienstag, dem 5. September, wird auch eine "Charity Cut" angeboten.

Tageseinnahmen werden gespendet

"Ich habe davor schon in Egg gearbeitet und konnte den Salon letztes Jahr übernehmen", erklärt Figolant Chefin Ana Grizelj, die selbst in der Marktgemeinde wohnt. Es sei sogar besser als gedacht angelaufen, auch viele Stammkunden kamen weiter. "Nächste Woche haben wir unser Jubiläum und da habe ich einfach gedacht, ich möchte etwas Gutes tun, auch für andere Leute", meint Ana gegenüber VOL.AT. Nach einem, laut ihr sensationellen, ersten Jahr, wollte sie nicht nur etwas Besonderes organisieren, sondern auch einmal etwas zurückgegeben. "Unsere ganze Einnahme vom Dienstag wird gespendet", verrät sie. Alle Dienstleistungen werden eins zu eins gespendet – ausgenommen sind Produkte und Haarverlängerungen.

"'Geben für Leben' ist etwas Wichtiges"

Am Abend wird mit Getränken und Speisen gefeiert. Kunden können einfach ganz normal einen Termin beim Friseur buchen – entweder telefonisch oder online. Statt in die Kasse wandern die Einnahmen nach dem Bezahlen in eine Spendenbox und werden an "Geben für Leben" übergeben. "Ich habe lange überlegt, was wir nehmen könnten", schildert sie. Die Arbeit des Vereins sei wichtig. Es gebe zudem immer noch nicht genug Leute, die typisiert seien. "Wer sich noch nicht typisiert hat, hat auch die Möglichkeit, sich vor Ort zu typisieren. Ich gehe als Erstes voran", meint sie. "Vereinzelt sind noch Termine frei", gibt Ana zu verstehen. "Das wird sich aber sicher bis Dienstag noch füllen."