Diogo (1) sucht nach seinem Lebensretter

Der einjährige Diogo kämpft tapfer gegen einen schweren Immundefekt an. Seine einzige Hoffnung auf Heilung liegt in einer Stammzellspende von seinem genetischen Zwilling. Doch die Zeit drängt.

Diogo, ein lebensfroher und liebevoller Einjähriger, steht vor einer Herausforderung, die für die meisten in seinem Alter undenkbar ist. Der kleine Junge leidet an einer schweren kongenitalen Neutropenie, einem Immundefekt, der selbst bei kleinen bakteriellen Infektionen verheerende Auswirkungen haben kann. Sein Lächeln verzaubert jeden, der ihm begegnet, doch hinter diesem Lächeln verbirgt sich ein ständiger Kampf um Gesundheit und Normalität.

Die Suche nach (s)einem Lebensretter

Eine Stammzellspende ist seine einzige Chance, jemals ein normales Leben führen zu können. Dieser genetische Zwilling besitzt die gleiche genetische Veranlagung und könnte somit die rettenden Stammzellen liefern, die Diogo so dringend benötigt. Doch die Suche gestaltet sich schwierig, denn genetische Zwillinge sind selten, und die Zeit läuft unaufhaltsam weiter.

Stammzellspender gesucht!

In dieser verzweifelten Situation hat der Verein "Geben für Leben – Leukämiehilfe Österreich" einen dringenden Appell an die Öffentlichkeit gerichtet. Gesunde Menschen im Alter zwischen 17 und 45 Jahren werden aufgerufen, sich als potenzielle StammzellspenderInnen registrieren zu lassen. Die Registrierung erfolgt einfach und schmerzlos durch einen Wangenabstrich. Dieser einfache Schritt könnte Diogo und anderen Menschen in ähnlichen Situationen die Chance auf ein neues Leben ermöglichen.