Friseur-Mania im Dornbirner TiK

Die drei Friseure präsentierten ihr neues Album.

Dornbirn. Wie viele andere internationale Musikgrößen hat auch das heimische Musik-Trash- Kabarett Trio „Die Drei Friseure“ die langen Tage und Nächte im Homeoffice genützt, um ein neues Album aufzunehmen. Dies ist der Band und den Kabarettisten so gut gelungen, dass sogar Fanpost aus dem Buckingham Palace eintraf, um zum neuesten Werk zu gratulieren und die drei „Kabarettgrößen aus dem Ländle in Kürze zum Ritter zu schlagen“, wie die Sirs Dr. Love (Stefan Beer), MC Katz (Daniel Amann) und Barbasacco (Bernhard Widerin) verrieten. Man befindet sich also bald in bester Gesellschaft mit Sir Elton John, Paul Mc Cartney & Co.