Friseur „Mandoo“ feierte Jubiläum

Manuela Nigsch-Lucca lud gemeinsam mit ihren Mitarbeiterinnen Ulli Hämmerle und Kim Granig zur Jubiläumsfeier ihres Friseursalons „Mandoo“ in die Hasenfeldstraße 60a nach Lustenau.

Lustenau. Seit 10 Jahren setzt die Unternehmerin neben natürlichen, wertvollen und tierversuchsfreien Haarpflegeprodukten, auch auf Wohlfühl – Atmosphäre und Entspannung für ihre Kunden. „Ich möchte mir Zeit nehmen, ganz für die Kunden da sein und sie im kleinen, feinen, vertrauten Rahmen verwöhnen und ihnen dabei ein angenehmes und wohltuendes Ambiente bieten“, so Manuela Nigsch-Lucca. „Jeden Tag, meine Kreativität auszuleben erfüllt mich und macht mich sehr glücklich.“

Gemeinsam mit ihrem Team bietet sie in ihrem leicht nordisch inspirierten Studio nicht nur die neuesten Trends in Sachen Frisur und Farbe an, sondern berät auch männliche Kunden mit Tipps zur richtigen Bartpflege. Dabei steht die individuelle, ganz auf die Wünsche der Kunden ausgerichtete, professionelle Beratung im Mittelpunkt ihrer Unternehmensphilosophie.