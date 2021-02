Frischzellenkur für Frödischsaal

Der über 25 Jahre alte Veranstaltungssaal soll einer Generalsanierung unterzogen werden

Gerade die Heizung verursacht aber schon seit Jahren immer wieder größere Probleme. Immer wieder stehen Reparaturen auf dem Programm, das Steuerungssystem ist in die Jahre gekommen und läuft nur als kleines Detail am Rande immer noch mit dem Betriebssystem Windows 95. So bringt die Anlage nicht durchgehend die nötige Leistung, wodurch immer wieder mittels Gas zugeheizt werden muss. Ähnliche Probleme verursacht die Saaltechnik, Beleuchtung und Beschallung sind nicht mehr am letzten Stand der Dinge. „Eine Generalsanierung ist gerade in Bezug auf die Heizung unumgänglich, damit der Saal wieder für die nächsten 20 bis 25 Jahre als Veranstaltungszentrum für Zwischenwasser dienen kann“, erläutert Bürgermeister Jürgen Bachmann die Ausgangssituation, bekennt aber sich in Sachen Umsetzung in einer Zwickmühle zwischen Finanzierbarkeit und Nachhaltigkeit zu befinden. „Rein wirtschaftlich gesehen kommt an sich nur eine Gasheizung in Frage, als eine e5-Vorzeigegemeinden im Land, ist das aber nicht unser Anspruch, wir werden aber letztlich irgendwo Kompromisse eingehen müssen.“ In Pandemiezeiten stehen die Gemeindekassen noch mehr unter Druck als schon davor und verursachen bei Bachmann angesichts geschätzter Sanierungskosten in Höhe von einer Million Euro – rund die Hälfte für die Heizung, die andere Hälfte für den Rest – doch ein paar Sorgenfalten auf der Stirn.