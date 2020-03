Frischer Wind bei den OrtsbÃ¤uerinnen

Helene Morscher gibt das Amt als Ortsbäuerin nach 25 Jahren in jüngere Hände.

Weiler . Vor rund 40 Jahren gründeten engagierte Bäuerinnen in Vorarlberg die Bäuerinnenorganisation und schafften so ein intaktes Netzwerk untereinander, das regen Austausch und eine Fülle von Informationen ermöglicht. Auch in Weiler haben sich die Kleinbauern in einer eigenen Ortsgruppe organisiert.

In den vergangenen 25 Jahren war Landwirtin Helene Morscher in Weiler als Ortsbäuerin tätig und stand somit der Ortsgruppe vor. Mit Beginn des neuen Jahres gab die Bäuerin vom Morscher Hof ihr Amt ab und legte die Funktion in die Hände der nächsten Generation. Die jungen Bäuerinnen Jeannette Ludescher und Bettina Längle leiten nun die Geschicke der Ortsbäuerinnen in Weiler und freuen sich auf ihre neue Herausforderungen. An ihrer Arbeit schätzen die beiden Bäuerinnen dabei vor allem das Arbeiten in und mit der Natur, das Miterleben der Jahreszeiten und der Traditionen sowie der Umgang mit den Tieren. Dies geben die jungen Landwirte auch immer gerne bei Besuchen in der Schule weiter und hoffen damit auch, die Kinder für eine gesunde und hochwertige Ernährung sensibilisieren zu können. MIMA