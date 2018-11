Frischer Wind bei den Gisinger Ministranten

Thomas Erlacher übergibt die Leitung der Ministranten an Maximilian Lins.

FELDKIRCH Die Jugendarbeit in Gisingen wird von allen Seiten gelobt. Nicht ohne Grund fällt es einigen Vereinen wie der Feuerwehr, Musikverein und Co. leicht neue Mitglieder zu generieren. „Dahinter steckt viel Arbeit und eine funktionierende Struktur“, meint Ortsvorsteher Peter Stieger. „Dazu kommen natürlich die motivierten Leiter.“ Die Ministranten der Pfarre Gisingen werden in zwei „Lager“ eingeteilt: den 30 weiblichen Minitranten, unter der Leitung von Schwester Monika, sowie den 45 männliche Ministranten, die bis September unter der Leitung von Thomas Erlacher (21) waren.