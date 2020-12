Frischer pädagogischer Wind im Doppelpack

Komplett neues Lehrerteam für Volksschule Düns

Düns. Tiefgreifende Veränderungen gibt es im laufenden Schuljahr an der Volksschule Düns und zur Abwechslung ist nicht die herrschende Corona Pandemie daran schuld. Der bisherige Direktor Wolfgang Lässer wurde im Zuge der Gemeindewahlen zum neuen Bürgermeister von Schlins gewählt und Lehrerin Petra Pomberger sieht sich Mutterfreuden entgegen und befindet sich seit kurzem in Karenz. So musste binnen kürzester Zeit an der kleinen Schule, die derzeit 27 Kinder aus den Gemeinden Düns und Dünserberg unterreichtet, der gesamte Lehrkörper ersetzt werden. Gelungen ist dies mit dem erfahrenen Pädagogen Richard Moosbrugger aus Ludesch. Der 48-jährige der in seinen 25 Jahren Lehrerdasein unter anderem bereits in Ludesch, Bludenz, Blons, Bludesch und zuletzt in Nenzing tätig war übernimmt die Position des Direktors und die des Klassenlehrers der dritten und vierten Klasse. An seiner Seite fungiert seit kurzem Mariella Beierl aus Niederösterreich. Der neue Beruf ihres Lebensgefährten in Vorarlberg „spülte“ die 26-jährige quasi mit nach Vorarlberg, wo sich nach absolvierter Ausbildung ihre erste Stelle angetreten hat. Für Bürgermeister Gerold Mähr der zwar für die Besetzung nicht zuständig ist, aber nach dem Bekanntwerden der Kandidatur von Lässer zum Schlinser Gemeindeoberhaupt und der Schwangerschaft seiner Kollegin Pomberger doch „einen leichten Schock erlitten hat“, ist die neue Konstellation ein Glücksfall, auch die Übergabe habe vorbildhaft funktioniert. So vertraut man in Sachen Lehrkörper bereits seit längerem auf eine Kombination der beiden Geschlechter und sieht so die zwischenmenschlichen Bedürfnisse der Kinder am besten abgedeckt.