Frischer Glanz in Arbogast

Während die letzten Arbeiten der Generalsanierung begonnen haben, öffnet St. Arbogast nach Ostern wieder seine Pforten.

Götzis. Seit 1960 steht das Bildungs- und Jugendhaus St. Arbogast für Bildung, Raum und Begegnung für erwachsene und junge Menschen. Anfang der 1990er-Jahre fand in Arbogast ein großer Umbau statt und es entstand das Bildungshaus in seiner heutigen Form. Im vergangenen halben Jahr wurde das Haus nun generalsaniert und an die heutigen Qualitätstandards angepasst.