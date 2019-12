Frische Steuerkompetenz für Rankweil

Kanzlei Marsoner und Partner lud in die Zweigstelle Rankweil

Rankweil. Die Tiroler Kanzlei Marsoner und Partner ist seit Jahren ein verlässlicher Dienstleister in Sachen Steuerberatung. Vom internationalen Konzern über den Freiberufler bis zum kleinen Einzelunternehmen werden Kunden vorwiegend vom Hauptstandort Innsbruck betreut. Diese profitieren vom großen Knowhow und Netzwerk des Unternehmens, das unter anderem auch auf die Expertisen des renommierten Universitätsprofessors Reinhold Beiser zurückgreifen kann. Nun hat die Kanzlei ihre Flügel auch nach Vorarlberg ausgestreckt und in Bludenz sowie Rankweil zwei Außenstellen eröffnet. Während für Bludenz vorwiegend Patrick Beyweiss zuständig ist, wird das in Rankweil sein beruflicher Partner Richard Wachter sein, der erst kürzlich seine Steuerberaterprüfung erfolgreich absolviert hat. Dies war Grund genug Kunden und Freunde zu einem kleinen Umtrunk in die ehemaligen Räumlichkeiten des Schuhmachermeisters Leisner in der unteren Bahnhofstrasse, die nun in moderne Büros verwandelt wurden, einzuladen. Die gastronomisch kulinarische Begleitung übernahm Eventexpertin Katharina Rieplhuber von KathaVinum. Der Einladung folgten unter anderem die Ärzte Philipp Bichay, Martin Fleisch mit Waltraud, Maureen Dreher-Benz, Karin Engelking, Katharina Kopf, Martin Tschann, Christian Oelsch, Ulrich Wieder, Markus Riese, Lothar Grabher mit Elke, sowie Erich Haisjackl mit Harriet. Des weiteren dabei waren Johannes Gruber und Claudia Bichay (Therapie 4), Jürgen und Marina Komar (Elektro Ludescher), Notar Clemens Schmölz mit seinen Mitarbeiterinnen, Christine Bogensperger (Raumschön), Tino Zolotas (Pur-Architektur), Alexander Straka (M&S Vermessung), Simone Hartmann (4walls), Edgar Mosser (GEMO GmbH), sowie Fotograf Raphael Schrenk. CEG