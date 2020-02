Frische Steuerkompetenz für Bludenz

Kanzlei Marsoner und Partner lud in die neue Zweigstelle in der Alpenstadt

Bludenz. Die Tiroler Kanzlei Marsoner und Partner ist seit Jahren ein verlässlicher Dienstleister in Sachen Steuerberatung. Vom internationalen Konzern über den Freiberufler bis zum kleinen Einzelunternehmen werden Kunden vorwiegend vom Hauptstandort Innsbruck betreut. Diese profitieren vom großen Knowhow und Netzwerk des Unternehmens, das unter anderem auch auf die Expertisen des renommierten Universitätsprofessors Reinhold Beiser zurückgreifen kann. Nun hat die Kanzlei ihre Flügel auch nach Vorarlberg ausgestreckt und in Rankweil sowie Bludenz zwei Außenstellen eröffnet. Während für Rankweil vorwiegend Richard Wachter zuständig ist, wird das in Bludenz Patrick Beyweiss sein, der über eine langjährige Praxis in Sachen Steuerberatung verfügt. Dies war Grund genug Kunden und Freunde zu einem kleinen Umtrunk in die Räumlichkeiten der neuen Kanzlei in der St. Annastrasse – unweit des Bludenzer Rathauses einzuladen. Sogar Bürgermeister Mandi Katzenmayer überzeugte sich persönlich von der gelungenen Renovierung der Räumlichkeiten. Die gastronomisch kulinarische Begleitung übernahm Eventexpertin Katharina Rieplhuber von KathaVinum. Der Einladung folgten unter anderem die Architekten Markus Mallin, Christian Zottele (Architekten Zottele-Mallin), Tino Zolotas (Architektur pur Röthis) sowie Christine Bogensperger (raumschön Feldkirch). Ebenso vor Ort Versicherungsexperte Jürgen Kaufmann mit Gattin Tanja, Martin und Sabine Neier (Neier Transporte Nüziders), Wolfgang und Heike Keckeis (Montagetischlerei Röns), die Rechtsanwälte Johann und Thomas Meier (Rechtsanwälte Meier Bludenz), Martin Reichegger aus Feldkirch, sowie der Bürserberger Immobilienmakler Friedrich Holl. Den Abend nicht entgehen ließen sich auch der Bürser KFZ-Experte Helmut Obexer mit Gattin Gudrun, Sonja Ettinger (Sonjas Haarstudio) mit Partner Matthias Fritz, Steuerberatungskollegin Doris Zimmermann, Notar Kurt Zimmermann als auch die Sulner Innenarchitektin Simone Hartmann. Extra aus Innsbruck angereist waren die Kanzleipartner Johannes Marsoner und Werner Tschapeller. CEG