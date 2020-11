Frische Klänge in St. Martin

Nach der Restaurierung der Chororgel in der Pfarrkirche St. Martin wird in den kommenden Monaten auch die große Behmann-Orgel restauriert.

Dornbirn . Die Dornbirner Stadtpfarrkirche besitzt dabei zwei Orgeln – die Chororgel aus dem Jahre 1969 und die große Hauptorgel welche in den Jahren 1927/28 von Josef Behmann erbaut wurde. Letztere ist gleichzeitig auch die größte Hauptorgel in Vorarlberg und wurde seinerzeit nach einem Plan vom Bildhauer Thomas Mennel gefertigt.

Vor allem die historische Behmann Orgel sorgte in den letzten Jahren immer wieder für unverwechselbare Orgelklänge in der Dornbirner Stadtpfarrkirche. Doch hat auch der Zahn der Zeit an den beiden Orgeln ihre Spuren hinterlassen und so sind diese mittlerweile in einem schlechten Zustand. Beide Orgeln sind stark verschmutzt und beträchtlich von Schimmel befallen. Es besteht dringender Handlungsbedarf, damit nicht noch größere Schäden entstehen. Um weiterhin eine perfekte Klangqualität garantieren zu können, sind zudem bei beiden Orgeln weitere dringende Revisionsarbeiten nötig.

Bei der Chororgel wurden die Restaurierungsarbeiten bereits Ende September fertiggestellt – die Arbeiten an der Behmann Orgel werden in den nächsten Wochen starten und sollen Ende März 2021 abgeschlossen sein. Der Auftrag wurde an die Firma Kuhn vergeben, welche die Orgeln schon seit längerer Zeit betreut. Die Kosten belaufen sich auf rund 360.000 Euro und die Diözese Feldkirch, die Stadt Dornbirn, das Land Vorarlberg, die Sparkasse Dornbirn und das Bundesdenkmalamt beteiligen sich finanziell an den Sanierungsmaßnahmen. Die Hälfte der Kosten muss allerdings die Pfarre St. Martin aufbringen und bittet daher in Form einer Spendenaktion um die Unterstützung aus der Bevölkerung. Die Spender können dabei die Patenschaft für eine oder mehrere Pfeifen eines Registers übernehmen und so die Restaurierungsarbeiten unterstützen. MIMA