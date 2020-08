Frische Fische vom Bauernhof

Josef Stadler betreibt in Mäder eine ganzheitliche Fischzucht – auch für den Wochenmarkt.

Dornbirn. An seinem Marktstand am Anfang der Eisengasse präsentiert Josef Stadler ein klares Sortiment. Es gibt Fisch, aber nicht irgendeinen. Der Wels wächst und gedeiht, wenn man so will, auf seinem eigenen Hof in Mäder. Der Stadlerhof ist kein Bauernhof, wie er das früher einmal war. Josef, der Zweitjüngste von insgesamt sechs Geschwistern, übernahm den Hof von seinen Eltern. Sie hatten ihn als Aussiedlerhof gebaut und sind seinerzeit vom Dorfzentrum Mäder an die Alte Landstraße 26 übersiedelt. Das war Ende der 1960er-Jahre bis Anfang der 1970er-Jahre. Das Wohnhaus, in dem Josef 1972 geboren wurde, ist mittlerweile verwaist. Die komplette Sanierung steht an und soll demnächst sein neues Projekt werden. Aus Rücksicht auf die betagte Mutter nahm er zu ihren Lebzeiten keinen Umbau vor, er wusste etwas Besseres. „Der Josef hat immer schon super Ideen gehabt“, bestätigt Ulrike Amann vom ehemaligen Kurhaus Adler in Koblach an Stadlers Stand in Dornbirn. „Eine gute Bekannte von früher“, fügt sie an. Für ein Schwätzchen auf dem Markt nehmen sich die beiden gern Zeit.