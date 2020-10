Frische Brötchen am Sonntag

Mit der Aktion „Frühstückskorb“ wurde jenen Menschen gedankt, die regelmäßig und unentgeltlich für andere da sind.

Lustenau. An diesem Sonntag war es schon früh recht ungewohnt betriebsam im Schützengarten, wo ab 6.30 Uhr zwölf Personen für die Aktion „Frühstückskorb“, organisiert von der Sozialabteilung im Rathaus, eintrafen. Dabei ging es um nicht weniger als 854 Semmel, Brötchen oder Croissants, die dort in „Louota“ verpackt und von den freiwilligen Helfern vorbereitet und ausgeliefert wurden. Das war der Start für einen herzhaften Beitrag zum Frühstück zu Hause, ohne dass die Empfänger dafür etwas bezahlen mussten. Dass sich Angehörige und Betreuende von hilfebedürftigen Menschen auf die Unterstützung der Abteilung Soziales, Gesundheit und Zusammen.Leben unter der Leitung von Markus Rusch verlassen können, wissen Lustenaus Bewohnerinnen und Bewohner längst zu schätzen.

Zwölf Helferinnen und Helfer – Freiwillige aus Verwaltung, Politik, von Netzwerkpartnern oder Ehrenamtliche – waren dabei, 83 Haushalte mit Gebäck fürs Frühstück zu beliefern. Als Boten machten sie sich vorwiegend per Fahrrad oder Elektroauto auf den Weg. Ein freundlicher Empfang an der Haustüre und viele strahlende Gesichter bestätigten den Erfolg dieser zwischenmenschlichen Geste für ein gutes Zusammenleben in Lustenau. Die Aktion soll wiederholt werden und jährlich stattfinden. Eingekauft wird bei den Lustenauer Bäckereien in alphabetischer Reihenfolge, von D über H (wie Hofer) bis W (wie Wund). Diesmal war der Dorfbeck lokaler Lieferant des Frühstücksgebäcks.