Frisch aus der Dusche: Lena Meyer-Landrut ohne Top!

Lena Meyer-Landrut (29) zeigt sich in ihrer Instagram-Story direkt nach dem Duschen. Auf dem Foto sieht man ganz schön viel Haut - ob die Sängerin etwa nackt vor der Kamera steht?

Video: Lena ganz ohne ...

10 Jahre ist es bereits her, dass Lena Meyer-Landrut (29) den "Eurovision Song Contest" für Deutschland mit ihrer Hit-Single "Satelitte" und ihrem außergewöhnlichen Tanzstil gewonnen hat und damit vom unbekannten Newcomer aus Hannover zum Popstar wurde. Heute scheint die Sängerin erfolgreich und bekannt wie eh und je. Bei "The Voice Kids" sammelte sie als Jurorin bzw. Coach Symphatiepunkte, nahm an der vierten Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" teil und war zuletzt im Duett mit "Rooftop"-Sänger Nico Santos (27) mit der Single "Better" im Radio zu hören. Dieser heizte Anfang des Jahres auch die Gerüchteküche zur angeblichen Beziehung zwischen Lena und ihrem "The Voice Kids"-Jurykollegen und Sänger Mark Forster (37) an.