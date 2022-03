Frisbee - eine neue Sportart hält in Vorarlberg Einzug

1500 Schüler, darunter die HTL Dornbirn nehmen an der Frisbee-Challenge teil.

DORNBIRN. Der Vorarlberger Schulsport wurde in den letzten zwei Jahren auf eine harte Probe gestellt und die sportlichen Wettkämpfe standen still. So wurden zahlreiche Challenge ins Leben gerufen. Die Rope Skipping- bzw. Ballspiel-Challenge sind in den Volksschulen und Mittelschulen sehr gut angenommen worden und erfreuten sich größter Beliebtheit. Seit wenigen Tagen gibt es nun eine Fortsetzung und Premiere der Challenge. 1500 (!) Schüler, darunter auch viele zwölf- bis 18-Jährige von der HTL Dornbirn, nehmen an der Frisbee-Challenge teil. Der Spaßfaktor kommt dabei nicht zu kurz. Überall in ganz Österreich wird Frisbee gespielt, nur in Vorarlberg bislang noch nicht. Mit einfachen Wurf- und Fangübungen werden die Schüler aus Vorarlberg in dieser Challenge konfrontiert. „Wir wollen die Schüler in Vorarlberg mit dieser neuen Sportart in einem Wettkampf vertraut machen. Jeder Spieler muss werfen und fangen können damit wir überhaupt mit der Scheibe spielen können. In spielerischer Form und mit den Partnern gilt es Sport und eine sehr sinnvolle Freizeitgestaltung zu vereinen“, sagt HTL Dornbirn Sportlehrerin Julia Schratz. Sie hat diese Frisbee-Challenge mit viel Dynamik und Eigeninitiative gegründet und hofft viele junge Sportler für diese Sportart zu gewinnen. Bis Anfang April werden die Klassen aus Vorarlberg die zur Verfügung stehenden Übungen ausprobieren und daran auch teilnehmen. Das Interesse ist auf alle Fälle schon bei der Premiere riesengroß. Frisbee spielen ist kontaktlos und es ist nie zu spät mit dieser Sportart anzufangen. VN-TK