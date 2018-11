Fries Kunststoff verabschiedet Geschäftsführer

Nach 32 erfolgreichen Jahren im Dienste der Fries Kunststoff GmbH wurde Geschäftsführer Thomas Rhomberg in einer Feierstunde am 9. November in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet.

Nach einer kurzen Firmenführung am Firmenstammsitz in Sulz fanden die Feierlichkeiten im 2erlei in Rankweil statt. Thomas Rhomberg, Geschäftsführer für Forschung und Entwicklung, prägte die Firmenerfolgsgeschichte in den letzten Jahrzehnten maßgeblich mit.

Nach seiner Ausbildung zum Kunststoff-Ingenieur in Wien und mehrjährigen Auslandsaufenthalten startete er 1986 seinen beruflichen Werdegang bei Fries. Bereits 1988 wurde Rhomberg zum Prokuristen ernannt. 2002 übernahm er die gewerberechtliche Geschäftsführung und seit 2007 ist Thomas Rhomberg geschäftsführender Gesellschafter.

Mit seinem fundierten fachlichen Wissen über Kunststoffe und deren Verarbeitung hat Thomas Rhomberg zahlreiche Produkt- sowie auch Material- und Verfahrensinnovationen entwickelt. Fries hält zahlreiche Patente und erhielt dadurch bereits mehrfach Innovationspreise (unter anderem mehrfacher Staatspreis-, Worldstar- sowie Eurostar-Preisträger).

Durch sein großes Engagement und seine unermüdliche wissenschaftliche Tätigkeit im Bereich der Polymere, konnte er in verschiedenen Fachgruppen in Europa sein Wissen und sein Know-how weitergeben. Thomas Rhomberg ist außerdem Ernst-Schmitz-Preisträger (TGM), erhielt die silberne Ehrennadel (ÖNORM) und wurde mit der H.F. Mark Medaille ausgezeichnet.